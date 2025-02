La Misericordia di Capezzana piange Carrini

Un grave lutto ha colpito la Misericordia di Prato: è morto Andrea Carrini, presidente dal 2002 della sezione di Capezzana. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia e il funerale sarà oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria a Capezzana. Carrini era capoguardia d’onore dell’arciconfraternita dal 2016. "Iscritto fin da giovane alla nostra istituzione – lo ricorda la Misericordia – è sempre stato solerte nei servizi di carità. Per il suo lodevole impegno nel 2009 la Confederazione nazionale delle Misericordia d’Italia gli ha conferito la Stella al merito della carità". "Andrea Carrini - lo ricordano in sezione - ha servito con responsabilità, dedizione e competenza". Oggi il ritrovo della Brigata sarà alle 14,15 alla sezione per muovere poi verso la chiesa.