La Misandra, il debutto a La Baracca

Appuntamenti a teatro da ricordare fra stasera e domani. Al Teatro La Baracca oggi e domani alle 21.30 andrà in scena La Misandra di e con Maila Ermini (foto), una commedia che dà voce alla comica e incredibile storia di Sandra Lupi, processata per misandria. Lei odia gli uomini e non fa nulla per nasconderlo, e questo le causa tutta una serie di problemi. Accusata di sospetto avvelenamento, si difende arditamente davanti al giudice, dichiarando di non voler essere sopraffatta nel suo essere donna da una società che, non solo la sfrutta come donna, ma tende ad annullare le differenze e a uniformare tutto. La commedia racconta anche una lotta contro il mondo indifferenziato, uniformato, che nasconde i suoi lati oscuri sotto il tappeto per non parlarne più e offrire una società buonista e conformata. Prenotazioni a teatro[email protected] oppure 333 2713136. Al Borsi domani alle 21.15 replica speciale di "L’amor che (non) move il sole", il monologo dedicato a Galileo di Giuseppe Allocca, dopo i tre sold out della scorsa settimana. Al Politeama domani alle 21 e domenica alle 16 spettacolo benefico della compagnia degli Aristomanfani per finanziare i laboratori per ragazzi dell’Aid, l’Associazione italiana dislessia.