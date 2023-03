La Misandra al Teatro La Baracca Una voce davvero fuori dal coro

Fuori dal solito cartellone delle solite iniziative dell’8 marzo, presentato ieri con le solite modalità in palazzo comunale, c’è uno spettacolo da segnalare per la festa della donna, questo sì fuori dal solito coro. E’ la Misandra di e con Maila Ermini: andrà in scena domani e sabato alle 21.30 al Teatro La Baracca. E’ una commedia che dà voce alla comica e incredibile storia di Sandra Lupi, processata per misandria. Lei odia gli uomini e non fa nulla per nasconderlo, e questo le causa tutta una serie di problemi sul lavoro e nella vita privata. Per il solito caso del destino proprio un uomo piomba non voluto in casa sua, causandole poi i guai con la giustizia. Accusata di sospetto avvelenamento, si difende arditamente davanti al giudice, dichiarando in qualche modo di non voler essere sopraffatta nel suo essere donna da una società che, non solo la sfrutta come donna - e qui rientriamo nelle tematiche femministe solite -, ma tende ad annullare le differenze e a uniformare tutto. La commedia non racconta solo con ironico garbo la mera "guerra fra i sessi", come si può leggere a una prima lettura, ma anche una lotta contro il mondo indifferenziato, uniformato, che nasconde i suoi lati oscuri sotto il tappeto per non parlarne più e offrire una società buonista e conformata. Prenotazioni: [email protected] 333 2713136