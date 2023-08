La minaccia della Peronospora a Prato: come limitare i danni? I produttori di vino di Carmignano hanno sofferto per il caldo di luglio e agosto, che ha portato la peronospora. Tuttavia, le uve mostrano una eccezionale concentrazione zuccherina e un alto tenore alcolico. Le vigne del pinot di Pancrazi non sono state colpite.