La Memoria si fa con i "mattoncini"

Fare storia e diffondere la Memoria utilizzando le costruzioni Lego, un progetto a cui ha lavorato in Valbisenzio il Cdse con i tre Comuni dell’area, la consulenza degli storici dell’Italian Brick History e il contributo della Regione. "Mattoncini di Resistenza" – è il nome dell’iniziativa – debutta stamani in via Ricasoli, a Prato, nella sede della Provincia. All’incontro partecipano l’assessore Alessandra Nardini e il presidente di Fondazione Cdse, Giulio Bellini.