La "Memoria" con gli occhi di una 14enne

Il Giorno della Memoria – oggi 27 gennaio, ricorrenza della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, con gli occhi di un’adolescente. È un video racconto emozionante e struggente, dove il dolore estremo lascia spazio alla speranza, quello realizzato da Ilaria Montini (nella foto), studentessa quattordicenne di Migliana.

Il Comune di Cantagallo ha scelto proprio le immagini e le parole di Ilaria per celebrare questo giorno, diffondendole, da oggi alle 19, attraverso la pagina Facebook dell’amministrazione. "Grazie Ilaria per il tuo messaggio pieno di coraggio: il dolore, la paura, la crudeltà non sconfiggono la speranza", è il commento con cui il Comune di Cantagallo accompagna il filmato. Il video è stato realizzato, con un semplice telefonino e notevole capacità espressiva, da Ilaria nel 2023, nell’ambito di un progetto didattico curato dall’Istituto Bartolini insieme al Museo della deportazione.

La giovane studentessa ha scelto di dare voce a un’adolescente internata in un campo di sterminio. La realizzazione del video, ambientato a Migliana, ha poi consentito la partecipazione della studentessa, che oggi frequenta l’Istituto Gramsci Keynes, al Viaggio della memoria nei luoghi dell’Olocausto che si è svolto lo scorso anno. Un viaggio che ha fatto tappa a Mauthausen, Gusen ed Ebensee, a cui Ilaria ha preso parte con grande impegno civile ed emotivo. Anche con l’obiettivo di ricordare Mario Nanni, un ragazzo-operaio diciottenne di Migliana arrestato a Prato e deportato nel marzo 1944, morto a Mauthausen, pochi giorni dopo la liberazione del campo. Quel ragazzo, poi, è tornato a casa ed è stato sepolto Migliana, grazie alla determinazione della sua famiglia, nel 2011.