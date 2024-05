La maxi frode carosello sull’Iva. Tutti condannati i 14 "gagari". Disposta la confisca di 62 milioni

Quattordici condanne e un sequestro destinato alla confisca di ben 62 milioni di euro. Si è chiuso così il processo sulla cosiddetta "frode carosello" che nel 2019 portò in carcere Mirko Bellucci, difeso da Patrizio Fioravanti, "mente" dell’organizzazione che mise in piedi la colossale truffa, insieme ad altre 17 persone. L’inchiesta – detta "gagaro", dal nome con cui gli indagati si chiamavano al telefono vantandosi del lusso e delle auto sportive – fu condotta dalla guardia di finanza e coordinata dal pm Laura Canovai.

Al termine del processo in rito abbreviato Bellucci è stato condannato a 6 anni di reclusione. Ecco le altre condanne: Paolo Raffaello Fabiano 3 anni e quattro mesi, Cristina Beneforti 4 anni, Josef Ferrando 3 anni e quattro mesi, Cristian Migliore 3 anni, quattro mesi e 20 giorni, Andrea Romani 2 anni, sei mesi e 20 giorni, Antonio Zizzamia 2 anni, 6 mesi e 20 giorni, Devil Bellucci un anno e quattro mesi, Erica Nannini un anno, cinque mesi e 10 giorni, Mario Bellucci 3 anni, Stefano Nardi un anno e otto mesi, Daniele Zini un anno e due mesi, Mauro Zezza due anni, Luca Fabiano 6 mesi. Le accuse erano, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e fiscali. Gli altri 13 imputati sono stati assolti. Il giudice Marco Malerba ha inoltre disposto la confisca di 62 milioni di euro dai conti correnti delle società coinvolte.

Secondo quanto accertarono le indagini, Bellucci era il gestore occulto di una serie infinita di aziende fittizie intestate a prestanome. Ed era sempre lui l’ideatore dell’imponente giro di fatture false e inesistenti per oltre 200 milioni scoperto dalla guardia di finanza. Il gruppo aveva realizzato una colossale frode "carosello", ossia un particolare reato fiscale che si realizza tramite triangolazioni fra società in Italia e all’estero che producono fatture per operazioni inesistenti finalizzate all’evasione dell’Iva.

L’indagine era partita da una verifica fiscale nei confronti di una società di via Rimini a Prato. La ditta commerciava nel settore delle materie plastiche, in particolare polimeri – granuli ricavati dal petrolio –, ma non aveva nessuna struttura imprenditoriale, non aveva dipendenti, depositi, magazzini e attrezzature. Nel suo primo anno di attività aveva avuto un rilevante e anomalo volume d’affari, 20 milioni, e aveva omesso il versamento di 4,3 milioni di Iva. Le indagini delle Fiamme Gialle, estese ad altri soggetti economici di volta in volta emersi grazie alle intercettazioni, hanno consentito di individuare l’associazione a delinquere, il cui centro operativo era a Prato.

Le imprese coinvolte furono 24, 6 fornitrici con sede all’estero, 12 cartiere, 3 filtro e 3 rivenditrici. In due anni è stato ricostruito un giro di affari di circa 200 milioni, con un’Iva evasa di circa 40 milioni e omessi versamenti di imposta per 20 milioni.

Laura Natoli