La maturità dopo mezzo secolo

Si sono ritrovati dopo 50 anni dalla licenza liceale i compagni della V A del liceo scientifico Cicognini che nel 1973 fecero l’esame di maturità. La cena è iniziata con il ricordo doveroso di compagni che non ci sono più e naturalmente non sono mancati i ricordi degli insegnanti. I vecchi compagni si sono lasciati con il desiderio di ritrovarsi almeno una volta l’anno per rinforzare un’amicizia profonda nata sui banchi di scuola. Ecco l’elenco dei partecipanti: Sandra Alessi, Athos Arrighetti, Cosimo Bisori, Marco Borgioli, Marta Brachi, Fabio Cardini, Paolo Ciatti, Tiziano Cocchi, Tiziano Coppini, Paola Corsini, Andrea Crispo, Maria Rosaria Giovannelli, Gian Luca Guasti, Fabrice Mugnaioni, Alessandro Pieraccini, Monica Sanesi, Viviana Tozzini, Stefano Ventisette.