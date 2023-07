La marginalità non diventi una condanna

Claudia Iozzelli

Marginalità: un concetto che ci è entrato prepotentemente in testa in questi giorni, dopo due storie che abbiamo seguito in Val di Bisenzio, le ennesime che purtroppo ci troviamo a raccontare.

Due morti, a poche ore di distanza l’una dall’altra, che hanno in comune - oltre alla giovane età in cui sono arrivate e il condividere lo stesso territorio – il tema della marginalità, fisica e sociale. Una è quella del poeta scalzo che a Vernio recitava a memoria la Divina Commedia e che ha deciso di interrompere una vita di solitudine e "stranezze" sui binari del treno.

