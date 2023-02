La manifestazione sotto gli uffici Nessuno risponde

Appena un mese fa, la Fp Cgil aveva organizzato una manifestazione di protesta sotto gli uffici del giudice di pace in viale della Repubblica per portare all’attenzione di tutti la situazione in cui versava l’ufficio. "Quattro assistenti al lavoro sui

4 previsti, impossibile andare avanti", aveva spiegato il segretario della Cgil Walter Vizzini (foto). L’ennesima manifestazione finita però nel nulla. Nessuno dal ministero ha risposto ai tanti appelli lanciati e ora il presidente è stato costretto a capitolare chiudendo l’ufficio.