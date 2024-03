La maledizione del fosso Stregale: "Mancano i soldi, lavori bloccati"

"Chiediamo con forza al governo che sia stanziata la copertura completa delle risorse utilizzate per le somme urgenze di Montemurlo e della Toscana altrimenti i lavori per la messa in sicurezza si bloccano". Si sfoga con forza il sindaco di Montemurlo Simone Calamai da novembre ad oggi alle prese con numerosi problemi legati alla fragilità del territorio minato dalla violentissima alluvione di novembre, e adesso da una frana.

Servono lavori urgenti per la messa in sicurezza del torrente Stregale, ma senza risorse dallo Stato i lavori si bloccano come è appunto accaduto a Montemurlo. Alla sicurezza dello Stregale sono legate 150 persone che in caso di allerta meteo sono costrette, ogni volta, a lasciare le loro abitazioni per il rischio di allagamento. Una situazione che sta mettendo a dura prova le famiglie coinvolte.

"Ad oggi il governo ha assegnato a livello regionale solo 30 milioni di euro per le somme urgenze su un totale che supera i 110 milioni di euro. Questo significa rischiare di perdere tempo prezioso. Se il governo non agisce, quando ci sono da fare acquisti di forniture molto dispendiose, le aziende non hanno risorse da anticipare e i lavori si bloccano", aggiunge Calamai. È appunto il caso della messa in sicurezza del tratto tombato del torrente Stregale dove, solo con i primi stanziamenti arrivati, finalmente e soltanto adesso la ditta incaricata dal Comune è riuscita a fare gli ordini di materiali dalla Germania per costruire la cosiddetta ’calza’, necessaria a livello strutturale per permettere di consolidare la struttura e impermeabilizzare il fosso. Si tratta, infatti, di un manufatto che ha costi ingenti, pari a centinaia di migliaia di euro.

È stato possibile far realizzare la struttura solo una volta giunto il pagamento che ha permesso di mettere in moto l’azienda specializzata: "Così però si perde tempo prezioso - aggiunge Calamai -. Le risorse sono indispensabili per mettere in sicurezza il territorio e facciamo nuovamente appello al governo affinché eroghi i finanziamenti necessari in tempi rapidi".

A seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso si sono verificate alcune criticità, cedimenti e ostruzioni di materiale e detriti, tali da richiedere l’intervento di una ditta specializzata sullo Stregale: il tratto interessato del torrente è di circa 800 metri.

Silvia Bini