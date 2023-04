La Maggiolata torna con canti e balli popolari

Torna, il 30 aprile, la 23esima edizione della Maggiolata di Viaccia. Una manifestazione storica, fortemente legata alle tradizioni popolari, con balli e canti che animeranno la frazione coinvolgendo tutti i suoi abitanti. La serata sarà accompagnata dai canti della tradizione popolare contadina eseguiti dai Maggiaioli di Viaccia. La partenza sarà alle 19.15 dal circolo La Libertà. Sono previste 4 soste: agli orti urbani di via Gavinana, al piazzale della parrocchia SS Trinità , al giardino della scuola Gianni Rodari e l’ultima al giardino della Chiesa di Gesù Cristo Dei Santi degli Ultimi giorni in via A. Garibaldi. Ad ogni sosta sarà offerto un rinfresco dalla gente del paese dove tutti potranno mangiare e bere con una piccola offerta. Un po’ come si faceva una volta quando i maggiaioli si fermavano nelle poderi dei contadini, dove ci si riuniva di fronte a una tavolata di prelibatezze della campagna, e si stava insieme in allegria "cantando maggio", mangiando e augurandosi un buon raccolto. In passato i Maggiaioli entravano nelle aie dei contadini cantando stornelli bene auguranti chiedendo in cambio qualcosa da mangiare, se questo non avveniva gli stornelli diventavano male auguranti, "speriamo il vino ti vada in aceto" per esempio. Come da tradizione alla fine della manifestazione, intorno a mezzanotte, con uno spettacolo speciale si darà l’addio all’inverno e il benvenuto alla primavera. La festa si concluderà al campo sportivo M.Ribelli. Molte le novità come calessi, cavalli, mucche, trattori e pony. Il ricavato sarà destinato alla sezione Lilt di Prato.

Monica Bianconi