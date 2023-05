La macchina del volontariato non tradisce

Maristella Carbonin

Germogliano come fiori più forti del fango e della disperazione le belle storie che accompagnano la tragedia che è l’alluvione in Emilia Romagna. Sono storie di maniche rimboccate e piedi a mollo, di sguardi che si incrociano per la prima volta e poi "grazie, grazie". Sono storie che legano i paesi alluvionati a tanti altri comuni d’Italia. Come Prato, presente con squadre della Protezione Civile a Conselice, nel ravennate. Storie che danno speranza, come quella di un’impresa pronta a donare mobili a chi ha perso tutto (la raccontiamo a pagina 9). Ci ricordano che qualcosa almeno funziona, in questo Paese che si scopre sempre fragilissimo. Ed è la macchina della solidarietà, forte di una benzina sincera, e inesauribile.