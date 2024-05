La lista +Europa si presenta con Magi

Conferenza stampa di presentazione dell’ultima lista che mancava all’appello, quella di +Europa, ieri al Caffè Le Logge con il segretario nazionale del partito Riccardo Magi (foto) e la candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Bugetti. "La scelta di campo del centrosinistra di +Europa è inequivocabile davanti alla destra sovranista – ha detto Magi –. Sono ben altre le scelte e le battaglie da compiere oggi perché l’Europa non arretri, perché sia sempre più coesa e competitiva, perché si fermi la guerra alle porte dell’Unione. Una scelta liberaldemocratica e progressista quella delle donne e degli uomini di +Europa per portare avanti i grandi temi dell’unità europea, dei principi di libertà e di progresso per i popoli. E il tema si riverbera nelle elezioni amministrative, anche di una città importante come Prato. Qui, a fianco di Ilaria Bugetti – ha concluso –, dobbiamo sostenere e portare avanti i temi della laicità, dei diritti civili, del rispetto delle diversità, della tolleranza e della modernizzazione digitale". Con Magi, erano presenti il coordinatore toscano di +Europa, Federico Eligi, e David Bacarella, coordinatore di + Europa a Firenze e i candidati pratesi al consiglio comunale di + Europa Prato. Ecco i nomi: Alessandro Formichella, capolista, 57 anni, giornalista; Elisabetta Pastacaldi, 69 anni ex dirigente scolastica, Fioravante Scognamiglio, 73 anni artigiano, Carlo Gianni, 75 anni, fotografo; Cinzi Lì, avvocato e criminologa che lavora a Prato; Bruno Betocchi, 79 ex sindacalista pensionato; Giacomo Cecchi, 52 anni commerciante.