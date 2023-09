La linea 207 sarà deviata. Ecco il nuovo percorso

Sono in programma lavori stradali in via Montalese, con deviazione temporanea della linea 207 in direzione Prato a partire da oggi fino al termine dei lavori. In particolare da via Montalese le corse saranno deviate su via del Campaccio, via dei Gobbi, via Speri e via Erbosa, poi il percorso tornerà regolare.