La libertà è un viaggio dentro se stessi

Nun te preoccupá, guagliò, per cantarla con Paolillo. Il senso della serie tv fenomeno, in fondo, è tutto lì. Che ci sia "O mar for" o anche solo il Bisenzio, il messaggio che la serie tv lancia, stagione dopo stagione, attraverso le vicende che si svolgono nell’Ipm di Napoli è un grido di speranza. Nun te preoccupá, guagliò: cambiare è possibile, riscattarsi è possibile. E la libertà vera è prima di tutto una scelta: quella di poter fare meglio. Essere liberi, ma prima di tutto liberarsi, avere il coraggio di ragionare con la prima testa: Carmine (gli affezionati della serie capiranno) insegna. Ed è questo anche il messaggio che tre degli attori di Mare Fuori hanno regalato agli studenti nel partecipatissimo incontro al teatro del Cicognini. Bravi.