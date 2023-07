La lezione di Toscanini su Verdi Le atmosfere musicali di Rtc

Attraverso registrazioni d’epoca dal vivo, Rete Toscana Classica offre questa domenica (ore 19,43) la rara occasione di comprende la lettura rivoluzionaria che Toscanini dava di Verdi: da "I Lombardi" ai "Vespri siciliani", alla "Forza del destino" in storiche riprese dal 1942 al 1952. Atmosfere musicali: alle 21,33, "La notte d’estate" in sei liriche di Berlioz e lunedì alle 18,40, "Sogni d’inverno" di Cajkovskij ( Chailly), "Il tramonto" e "Fontane di Roma" di Respighi (Pappano). Martedì alle 12,40 un recital del soprano statunitense Jessye Norman , musiche di Strauss, Satie, Ravel cui segue alle 13,53 il singolare connubio di violino e chitarra per tre sonate di Paganini. Oboi, corni, fagotti per i “divertimenti” per fiati di Mozart (alle 17,23). Wagner diretto da Klemperer ( alle 20,30): ouverture e preludi ( anche "Morte d’Isotta").

Una miscellanea sinfonica di musiche di Dvorak, Brahms, Straus jr. e Riccardo Muti che dirige la musica per film da "Il padrino" di Coppola (alle 22,03). Mercoledì, alle 17,58, cinque valzer di Chopin al pianoforte di Arthur Rubinstein. Alle 20,30 la grande voce scura di Marilyn Horne diretta da Mehta per Mahler ("Kindertotenlieder") e Wagner ("Wesendonk-Lieder"). Giovedì alle 11,41 con Sostakovic e la Sinfonia n.5 diretta da Bychkov. Il mito di Orfeo (alle 17,05) letto in musica da Pergolesi, Gluck, Liszt, Stravinskij ( registrazione dal vivo del 1962 a Mosca, diretto dall’autore). Abbado per Wagner alle 18,40 con in Berliner Philarmoniker: "Tannhauser – Lohengrin- La Walkiria- I Maestri cantori". Alle 23,28 la voce di mezzosoprano austriaco di Christa Ludwig per rare cantate da testi poetici per musica di Ravel in registrazioni d’epoca. Venerdì: Bayreuth 1936 , dal tempio wagneriano, selezione da "Lohengrin" (alle 11,41). Dalla musica cerebrale di Wagner alla solare Spagna interpretata dal francese Chabrier e Massenet e dall’inglese Elgar (alle 16,53): "Espana - Don Cezar- Sevillana". Sabato, serata all’opera alle 20,30 con "Fidelio", unico lavoro teatrale di Beethoven: direttore Wilhelm Furtwängler in una registrazione storica 1953. Da non perdere.

Goffredo Gori