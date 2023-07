La lettera di Autolinee Toscane "Ancora qualche problema Ma abbiamo già fatto tanto"

"Concordiamo col sindaco Biffoni sul fatto che i servizi del tpl vadano ulteriormente migliorati. Dal nostro difficile insediamento a oggi, in 22 mesi, abbiamo assunto oltre 650 persone ed entro l’anno avremo acquistato circa 400 nuovi bus indispensabili per frequenza e qualità dei servizi. Abbiamo già introdotto una nuova App, elaborato un progetto di sicurezza a bordo, attrezzato di paline elettroniche il sistema di viaggio in tutta la regione e ammodernato o realizzato completamente le biglietterie. Per non parlare del lavoro di innovazione di tecnologie e di processi industriali interni fondamentali per renderle moderno il tpl". Autolinee Toscane rompe il silenzio. Dopo le polemiche sui rincari di biglietti e abbonamenti a partire dal 1° agosto e dopo le critiche al servizio da parte del sindaco Biffoni, il presidente di At, Gianni Bechelli va al contrattacco e scrive al sindaco, elencando l’impegno messo in campo in questi 22 mesi di gestione del tpl da parte di Autolinee Toscane. "Quanto ho appena elencato è stato effettuato a fronte di una situazione drammatica di carenza di autisti e mezzi ereditati – dice -. Una situazione assai diversa da quella prospettata nel contratto. Noi continueremo a migliorare i servizi con l’obiettivo di avere entro i prossimi 23 anni 900 nuovi mezzi, per raggiungere quanto prima ciò che prevede il contratto".

Bechelli poi tira in ballo i Comuni. "La collaborazione con gli enti pubblici è decisiva – prosegue -. Già oggi, pur nella consapevolezza che la strada da fare sia ancora parecchia, si cominciano a vedere risultati, anche se parziali, come indicano tutte le ricerche fin qui svolte sul gradimento del servizio. Sappiamo bene che fa più notizia un singolo disservizio, rispetto alle migliaia di corse che ogni giorno si svolgono regolarmente. Tuttavia, va anche ricordato come le cause di un ritardo in una corsa di un bus spesso siano causate da diversi motivi estranei allo stesso servizio. I bus girano per le strade ed è ovvio che subiscano, come gli altri mezzi su gomma, cantieri, interruzioni, incidenti, traffico".

Nel suo intervento il presidente di At ricorda che "ogni giorno Autolinee Toscane trasporta persone con i propri bus per oltre 300.000 chilometri in tutta la Toscana. E solo lo 0,72% è la percentuale dei chilometri non coperti per varie cause, che spesso non dipendono dalla nostra azienda. Far notare questi dati non significa negare le difficoltà, ma che vorremmo affrontare la questione tpl con spirito collaborativo". Sul tema interviene anche la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti. "Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti non deve aumentare ancora – dice -. Non si devono scaricare ulteriormente i costi sull’utenza, che già subisce ritardi, corse che saltano, frazioni isolate. È inaccettabile un ulteriore aumento dei prezzi, che colpirebbe le fasce meno abbienti e i pendolari".

Sdb