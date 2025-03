La Lazzerini riapre domani: le iniziative per i più piccoli

Visto il protarsi dell’allerta meteo la Lazzerini e le biblioteche decentrate del Comune resteranno chiuse anche oggi. Sono stati così annullato e rinviati a data da destinarsi le iniziative per i più piccoli in programma nella sala ragazzi e l’appuntamento con la rassegna Incontri con gli autori, con Elisabetta Tortelli, curatrice con Ezio Albrile, di ‘Cieli segreti. Trattato di magia talismanica’ edito da Mimesis Edizioni.

La Lazzerini riaprirà domenica e dalle 10.30 alle 12.30 tornerà l’appuntamento di Domeniche piccine: le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. È possibile arrivare in qualsiasi momento dalle 10.30 alle 12.30 e non occorre alcuna prenotazione.

Sempre domani alle 16 prenderà il via un nuovo ciclo per bambini dai 7 anni in su dal titolo Contemporanea a cura di Laura Izzi con letture e colorati laboratori creativi per giocare insieme a scoprire l’arte contemporanea. L’incontro di questa domenica sarà dedicato al colore. I piccoli partecipanti saranno invitati a sprigionare la creatività e ad esplorare tutte le storie e le emozioni che i colori riescono a raccontare. Ingresso libero.