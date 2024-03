La larga intesa. Chi sostiene. Calamai sindaco

Una coalizione larga composta da dieci realtà tra partiti e liste civiche. È l’intesa raggiunta a sostegno della ricadidatura di Simone Calamai (Pd) per il centrosinistra. Grande assente della coalizione il Movimento 5 Stelle, che nonostante sia rappresentato in consiglio comunale, alle prossime amministrative è molto probabile che non sarà presente. Il partito guidato dall’ex premier Conte non ha una sezione a Montemurlo e sarà difficile riuscire a presentare una lista in tempo per le amministrative.

Insieme al Partito Democratico nella coalizione a sostegno di Calamai entra Italia Viva, rappresentata dal presidente di Montemurlo Pierluigi Couzzi, Azione, rappresentata da Sergio Gelsumini del coordinamento provinciale, +Europa, rappresentata dal coordinatore provinciale Giacomo Bechini, e Psi, formeranno una lista che unirà le quattro forze riformiste.

Presente anche Demos, il partito nato dall’esperienza della Comunità di Sant’Egidio, con la coordinatrice provinciale Sandra Mugnaioni. A fianco di Calamai Alleanza Verdi Sinistra, che riunisce Europa Verde, Sinistra Italiana e Possibile. Infine, completa la coalizione la lista civica Amare Montemurlo, che ha sostenuto il sindaco Calamai negli ultimi cinque anni all’interno della coalizione di centrosinistra.

"Il Partito Democratico montemurlese ha sempre cercato il dialogo con tutte le forze politiche che compongono il campo del Centro-sinistra e della realtà civica – afferma il segretario comunale del Pd, Alberto Vignoli – Riteniamo, infatti, di fondamentale importanza l’unità tra le varie politiche".

Silvia Bini