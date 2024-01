La kermesse fiorentina. I filatori in vetrina: "Ripartiamo da Pitti. Ancora più presenze"

PRATO

"Quello che di negativo è accaduto fino ad ora ha segnato le nostre aziende, ma non le ha certo piegate. Saluto con affetto e ammirazione la presenza a questa edizione di Pitti Filati di alcune aziende che hanno subìto, in misura in alcuni casi rovinosa, i danni dell’alluvione". Raffaella Pinori, coordinatrice del gruppo Produttori di filati della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, plaude al coraggio e alla forza dimostrati dalle imprese pratesi, reduci da un periodo nero. A partire dai danni della recente alluvione per risalire al periodo pandemico, alla guerra, ai rincari energetici per poi ricadere nel baratro del conflitto mediorientale e della crisi dei trasporti nel Mar Rosso. Alla 94esima edizione della kermesse fiorentina partecipano due anziende in più - 28- rispetto all’edizione di gennaio dello scorso anno. Una presenza elevata che assume più valore se si considera che l’appuntamento di gennaio è dedicato alle collezioni primavera-estate 2025, "meno congeniali alla maggior parte delle imprese pratesi", dice Pinori. E aggiunge: "Una vetrina prestigiosa come quella di Pitti assume una rilevanza particolare in un quadro economico che è all’insegna della massima incertezza. L’ultimo fattore di destabilizzazione è dato dalla situazione nel Mar Rosso, che impatta sulla circolazione delle merci in entrata, come le materie prime che utilizziamo, e in uscita". Un contesto in cui è cambiato o sta cambiando tutto, "dai flussi commerciali alle dinamiche dei prezzi, dalle aspettative dei mercati a un quadro normativo europeo e nazionale che siamo impegnati a orientare per quanto possibile al meglio, ma che talvolta assume linee poco coerenti con la realtà delle imprese", sottolinea Pinori.

Il distretto sarà protagonista a Firenze anche con altre 7 realtà pratesi, per lo più imprese di settori in vario modo connessi al mondo dei filati, mantenendo la consueta proporzione di un terzo di pratesi sul totale delle imprese presenti in fiera.

Una kermesse che si svolge in uno scenario internazionale non normale: una situazione questa che si riflette - sui dati del settore a Prato. Come fa sapere il Centro studi di Ctn, "dopo un 2021 che recuperò le ingenti perdite del 2020 e un 2022 eccellente (rispetto al 2021, +13,4% di produzione rilevato dal Ctn e +17,3% di export in valore calcolato dallo stesso Centro su dati Istat), il 2023 ha segnato per le filature pratesi una frenata. "Non essendo ancora disponibili i dati del 4° trimestre, si evidenzia che nel periodo gennaio-settembre 2023 la produzione si è ridotta rispetto al 2022 del -10,3% – dicono da Confindustria – Un numero destinato a peggiorare n a causa delle non buone prestazioni dell’ultimo trimestre, quello in cui, fra l’altro, alcune importanti aziende del settore sono state vittime dell’alluvione. Quanto all’export, gennaio-settembre 2023 ha realizzato in valori -14,5% sul corrispondente periodo del 2022".

Le filature pratesi sono concentrate nella qualificazione dell’attività produttiva: nel recente incontro del gruppo Produttori di filati di Ctn è stato avviato lo sviluppo di un progetto collettivo finalizzato alla più ampia diffusione della certificazione autonoma GRS (è alla base della tracciabilità) tra le imprese terziste della catena locale di fornitura. La realizzazione del progetto consentirebbe di aumentare l’efficienza della filiera semplificando adempimenti e oneri e allo stesso tempo conferendo maggiore evidenza agli aspetti di eticità e trasparenza del settore. "E’ un tentativo ambizioso con un percorso ancora in parte da tracciare – non nasconde Pinori –, un’operazione complessa già per una singola azienda, a maggior ragione per un sistema produttivo articolato come quello dei produttori di filati aderenti a Ctn. Se riuscissimo ad ottenere risultati anche solo parziali sarebbe un passo importante verso la trasparenza del tessile pratese".

