La guida ai film. Tante proposte e una sorpresa

C’era molta attesa per il debutto dietro la macchina da presa di Margherita Buy e l’attrice tra le più amate dal pubblico italiano se l’è cavata discretamente mettendo in scena una delle sue tante nevrosi: la paura dell’aereo. "Volare" (al cinema Eden ore 16, 18.15, 21) ha il dono delle leggerezza. Seppur con qualche forzatura narrativa soprattutto nell’ultima mezz’ora, il film convince almeno per la sincerità dell’operazione, andando ad intercettare quel pubblico che in sala vuole trascorrere solo un’ora e mezzo di divertimento e di spensieratezza. Con garbo ed ironia. Margherita Buy si circonda di colleghe talentuose come Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Elena Sofia Ricci, regalando una partecipazione alla splendida figlia, Caterina De Angelis, che ha già i ritmi della commedia ed è destinata a una gran bella carriera. Non rimane altro che aspettare un’altra nevrosi da raccontare sul grande schermo che metti in evidenza ancor di più la vis comica di Margherita Buy. Sempre all’Eden il super kolossal "Dune – part two" (ore 17, 20.45), anche in lingua originale lunedì 4 marzo ore 20.45. Rimangono in programmazione il "biopic" dedicato a Bob Marley, "One love" (ore 20.45) e "Past lives" (ore 16, 18.15, 21). Il Terminale propone "La zona d’interesse", (oggi 16.45, 19, 21.15, domani 15, 17, 19 e 21.15, ultima proiezione in lingua originale), toccante e potente film che potrebbe conquistare qualche statuetta nella prossima notte degli Oscar. Il regista Jonathan Glazer, prendendo spunto dal romanzo di Martin Amis, mette in scena la vita di Rudolph Hoib, direttore del campo di concentramento di Auschwitz. Una famiglia perfetta, tutti belli tutti bravi. Oltre il muro del giardino, l’orrore e lo sterminio. Non importa mostrarlo: per capirne la follia basta ascoltare in sottofondo le urla, i pianti, il rumore dei mitra, basta vedere dalla finestra i fumi che escono dai forni crematori. Domani con Cinefilante alle 10.30 "La piccola talpa e altri corti".

Al Pecci continua il ciclo dedicato a Lantimos con "Dogtooth" oggi alle 16.20 v.o. e "Povere creature" oggi alle 18.20 v.o., domani alle 16 in italiano. In programazione anche Estranei oggi 21.15 v.o., domani 18.35 e 21 in italiano.

Federico Berti