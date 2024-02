La guida ai film. Quanti titoli. E l’attesa Oscar

Ricco calendario al Terminale. La novità è "La zona d’interesse", Gran premio della giuria all’ultimo festival di Cannes e ora 5 nomination all’Oscar. La pellicola diretta da Jonathan Glazer racconta di Rudolph Hob, nazista a capo del campo di concentramento di Auschwitz che, oltre il proprio terribile lavoro, vive il quotidiano con la propria famiglia a due passi dal lager, in assoluta normalità, lontano dagli orrori (proiezioni oggi 16.45, 19, 21.15, domani 15, 19.10, 21.15). Domani alle 10.30 "I primitivi" per la rassegna Cinefilante destinata ai piccoli spettatori. Lunedì 26 alle 21,15 "16 millimetri alla rivoluzione", documentario di Giovanni Piperno sull’eredità lasciata dal Pci a cui ha partecipato anche Luciana Castellina. Martedì 27 torna il cineclub Mabuse dedicato al noir americano: in versione originale "Laura", cult diretto dal grande regista Otto Preminger ed interpretato dalla star di Hollywood degli anni ’40, Gene Tierney. Giovedì 29 un’anteprima che tiene a battesimo un giovane regista di Calenzano, Andrea Caciagli, in sala insieme al cast per presentare "Via Don Minzoni n.6". Il cinema Eden propone il nuovo biopic di una star della musica, vita e carriera di Bob Marley in "One love" (ore 18/18.15/21). Poi è la volta di "Past lives" (ore 16/18.15/21) in concorso agli Oscar e applaudito al Sundance Film Festival, tra più prestigiosi del mondo, "inventato" da Robert Redford. Completano il cartellone due film italiani in programmazione fino a domenica 26: "Romeo è Giulietta" di Giovanni Veronesi e "Finalmente l’alba" di Saverio Costanzo (entrambi ore 16/21). Da martedì 27 ecco "Dune – parte seconda" (ore 18.15/20.45) con Timothée Chalamet.

Al Pecci continua l’omaggio al grande talento greco Yorgos Lanthimos con il film del momento "Povere creature" (oggi 21.20 v.o. domani 16 e 21 v.o.), poi "Brighton 4th" (oggi 16.20 v.o. e domani 18.35 v.o.) spaccato tragicomico di un padre e un figlio alla periferia di New York, e "Una donna promettente", Oscar 2021 migliore sceneggiatura originale e grande interpretazione di Carey Mulligan (oggi 18.30 v.o.). Mercoledì 28 alle 17 ritroviamo anche "Smoke sauna", co-produzione tra Estonia, Francia, Islanda che ha vinto premi più importanti nei festival di documentari.

Federico Berti