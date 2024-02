La guida ai film. Il fine settimana dei grandi registi

A 40 anni dalla morte, torna al cinema Pecci uno dei capolavori di Francois Truffaut, "La signora della porta accanto" (domani alle 21 e mercoledì 14 alle 17.15), suo penultimo film uscito nel 1981. Una straordinaria storia d’amore interpretata magistralmente da Gerard Depardieu e Fanny Ardant nel ruolo di Mathilde Bauchard (fu il suo lancio internazionale e anche l’inizio della relazione sentimentale con Truffaut). Due famiglie borghesi sconquassate da un colpo di fulmine extraconiugale. Due amanti incapaci di vivere "né con te né senza di te". Gli incontri clandestini e la passione che brucia l’anima, si riveleranno per entrambi una trappola. Fino al finale che non si può raccontare. Sempre al Pecci "How to have sex" (domani alle 16), "Upon entry – L’arrivo" (domani alle 17.45), "Smoke sauna" (domano alle 19.15). Al Terminale una novità di cui sentiremo parlare a lungo: "Green border" (oggi 18.20 e 21.15, domani 15.45 e 18.30) della regista polacca Agnieszka Holland, già autrice di pellicole di buon successo come "Poeti all’inferno" con Leonardo Di Caprio nel ruolo di Arthur Rimbaud, "Il giardino segreto", "L’ereditiera". Rientrata nella sua Polonia dopo anni di Hollywood, la Holland è tornata al cinema di impegno civile. Quest’ultima regia che ha sfiorato il Leone d’oro a Venezia 2023 racconta di una famiglia di rifugiati siriani, di un insegnante di inglese e di una guardia di frontiera che si incontrano sul confine polacco - bielorusso. Continua la programmazione anche di "Perfect days" di Wim Wenders con quasi un mese di "resistenza" (oggi alle 16, domani alle 21.15). Domani alle 10.30 Cinefilante propone "Mangianimiamoci".

Al cinema Eden seconda settimana per "Povere creature" (ore 17/20.45). Visto il successo, continua anche la programmazione di "The Holdovers – Lezioni di vita" con uno straordinario Paul Giamatti (ore 16/18,30/21). Il cinema italiano è invece rappresentato da "Pare parecchio Parigi" di Leonardo Pieraccioni (ore 16/18.15) e "Dieci minuti" di Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy (unico spettacolo ore 21)

Federico Berti