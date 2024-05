La guida ai film. E dalla Croisette ecco "I dannati"

Al Pecci continua la programmazione dell’ultimo film di Luca Guadagnino, tra i pochi registi italiani in grado di lavorare indifferentemente nel proprio paese e ad Hollywood, spesso con un cast internazionale. Per "Challengers" (sabato 18,30, domenica ore 16, mercoledì ore 16.50) Guadagnino sceglie la diva del momento Zendaya. Al suo fianco la star Josh O’Connor già visto in "La chimera". Le altre proposte del Pecci sono: "Niente da perdere", novità francese che racconta di una giovane madre e del suo coraggio per riavere l’affidamento del figlio. Protagonista la brava Virginie Efira che dimostra di essere perfettamente a proprio agio in un ruolo drammatico dopo essere stata per anni il volto delle commedie francesi (sabato ore 21.15, domenica ore 18.30, mercoledì ore 21.15). Rimane in programmazione anche "Anselm", splendido documentario diretto dal maestro Wim Wenders. Cinepresa (o telecamera) puntata sull’artista Anselm Kiefer (mercoledì ore 17). Infine "Corti Oscar" in cui si propongono alcuni cortometraggi candidati all’ultima edizione degli Oscar, compreso quello che ha vinto, "The wonderful story of Herny Sugar" di Wes Anderson.

Tante proposte al Terminale. A partire dalla conferma di "C’era una volta in Buthan" (sabato ore 17, domenica ore 19) a cui si aggiungono "Ritratto di un amore" (sabato ore 21.15, domenica ore 16.45), storia d’amore tra il pittore francese Pierre Bonnard e la sua musa ispiratrice Marthe De Meligny. Chi avesse perso uno dei film più belli della stagione, "Palazzina Laf", può approfittare della riproposta (sabato ore 18). Torna anche "L’odio" di Mathieu Kassovitz in versione restaurata 4K (domenica ore 21,15). Per la rassegna Cinefilante domani ore 10.30 "Un po’ di follia alla fattoria". Doppio appuntamento per la rassegna dedicata a Francesco Nuti: lunedì ore 21.15 "Caruso Pascoski di padre polacco" e giovedì ore 21.15 "Stregati". All’Eden ecco il primo film da Cannes 2024: "I dannati" del regista Roberto Minervini (ore 16/18.15/21) che racconta i giorni della guerra di secessione americana. C’è anche "Una storia nera" con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano (ore 16/18.15/21) e "Il gusto delle cose" con Juliette Binoche e Benoit Magimel(ore 16/18.30/21).

Federico Berti