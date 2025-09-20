La guida ai film. Downton Abbey e Duse, la divina

Al cinema Eden il film più atteso di quest’inizio stagione: Duse di Pietro Marcello, già autore di pellicole amate dalla critica come Martin Eden e Le vele scarlatte. Duse è il ritratto di una delle più grandi attrici di teatro, che ha persino cambiato le regole della recitazione, protagonista sulle scene da fine ’800 fino alla sua morte avvenuta in America nel 1924. E protagonista di una turbolenta storia d’amore con il Vate Gabriele D’Annunzio. A dare corpo e anima a Eleonora Duse, Valeria Bruni Tedeschi. Nessuno mette in dubbio il suo talento, ma stavolta l’attrice italo/francese rischia di "soffocare" il personaggio interpretato con la sua forte personalità. Questa Duse secondo Bruni Tedeschi finisce per sembrare una lontana parente di Beatrice Morandini Valdirana de La pazza gioia oppure una contemporanea della nobile Gaia Brandiforti ne L’arte della gioia. Il film va visto piuttosto come una fotografia dell’Italia prima dopo e durante la prima guerra mondiale, oppure del tormento, delle nevrosi, delle paure che generano il successo e la paura di perderlo. Le ossessioni di una attrice che fanno pendant con gli orrori della guerra e del dopoguerra, in quegli anni in cui si affacciava Mussolini, in cui sui palcoscenici trionfavano interpreti come Ermete Zacconi, Memo Benassi e Sara Bernhardt. Il film dai ritmi lenti di Pietro Marcello è inevitabilmente destinato ad un ristretto gruppo di cinefili (ore 17/21). Sempre all’Eden il documentario dedicato a Napoli di Gianfranco Rosi, Sotto le nuvole (ore 17/21) e ancora l’atto finale di Downton Abbey (17/21).

Il Terminale riapre con il film più delizioso del momento: Come ti muovi, sbagli di Gianni Di Gregorio che in passato ha firmato piccoli grandi film come Pranzo di Ferragosto. Un tranquillo pensionato si vede invadere la casa dalla figlia appena separata e dai due nipotini pestiferi (oggi ore 19/21,15 domani 17/19). Completa la programmazione La tomba delle lucciole (oggi 17, domani 21,15) Torna anche Cinefilante: domani alle 10,30 per i più piccoli Gino & Friends. Al Pecci Alpha, il nuovo film diretto da Julia Ducournau, la stessa di "Titan" il film più divisivo degli ultimi anni (oggi 18.30/21,15 domani 16/18,30 e Pomeriggio di solitudine (oggi 16,10 domani 21).

Federico Berti