La guida ai film. Con Riondino che sorprende

Sorprese, conferme e delusioni nelle pellicole in programmazione in città. La prima grande sorpresa è il debutto dietro la macchina da presa di Michele Riondino, già ottimo attore di cinema, fiction e teatro. Con coraggio dirige "Palazzina Laf" (cinema Eden ore 1621) storia terribilmente vera che racconta di un gruppo di dipendenti scomodi e sovversivi, confinati in una palazzina lontana da tutto e da tutti. L’operai Caterino Lamanna, lo stesso Riondino, è chiamato dalla dirigenza a fare la spia e controllare gli altri colleghi. Qualcosa non funzionerà fino in fondo. E questa "vergogna" tutta italiana si trasformerà nel primo vero clamoroso caso di mobbing. Finalmente qualcuno che torna a parlare del mondo operaio e dei diritti dei lavoratori. Un gran bel film che meriterebbe gli stessi incassi della Cortellesi, ma purtroppo non succederà. Proprio il film di Paola Cortellesi, "C’è ancora domani", prosegue all’Eden a quaranta giorni dalla sua uscita (ore 1618.1521). Completano il cartellone della sala di via Cairoli, "Cento domeniche" di e con Antonio Albanese, altro bel film italiano (ore 1618.1521) e "Napoleon" di Ridley Scott (ore 18).

Tra le conferme, ecco "La chimera" di Alice Rohrwacher che si trattiene ancora al Pecci (oggi 18.30 e 21.15) a cui si aggiungono "Kissing Gorbaciov" (domani alle 21) e "Spellbound" ovvero "Io ti salverò", uno dei tanti capolavori di Alfred Hitchcock (oggi alle 16.10) con Gregory Peck e Ingrid Bergman, e il "tocco" magico di Salvador Dalì. La delusione è invece Woody Allen al Terminale con "Un colpo di fortuna" (oggi 15.3017.3019.2021.15). E’quasi un dolore constatare la pochezza della sua nuova regia. L’ennesima, dopo una lunga e strepitosa carriera che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del cinema. Nell’impossibilità di girare in patria, Allen va e viene dall’Europa alla ricerca di consensi, girando in una lingua che non è la sua, il francese. Tutta la storia ambientata a Parigi, sa purtroppo di dèjà vu. Per Cinefilante domani alle 10.30 "Mary e lo spirito di mezzanotte"; per il ciclo dedicato a David Lynch martedì alle 21 "Strade perdute".

Federico Berti