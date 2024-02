La guerra raccontata dalla voce dei veterani

Al teatro della Sala Banti sabato alle 16 il museo della Linea Gotica di Montemurlo, con il patrocinio del Comune, propone il film ’Mountainmen- Linea Gotica 1945’ di Andrea e Giuliano Gandolfi del Gruppo culturale Il Trebbo. Il progetto si basa interamente su fatti realmente accaduti e documentati grazie alle memorie di veterani ancora in vita e narra le battaglie che portarono allo sfondamento del fronte tedesco nel settore centrale della Linea Gotica, nell’alto Appennino tra le provincie di Bologna, Modena e Pistoia, prologo alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia, con uno sguardo ai rapporti tra i soldati e la popolazione. La miniserie, doppiata in lingua italiana e inglese, è strutturata in quattro episodi con una durata media di 30 minuti l’uno. Ogni episodio segue uno specifico evento di quello che successe sull’Appenino Tosco-Emiliano tra gennaio e aprile del 1945. Il progetto segue la Compagnia G dell’85° Reggimento Fanteria da Montagna dal suo arrivo in Italia fino alla fine della guerra.

Prima dell’inizio e dopo la fine della miniserie sono previsti due brevi documentari. Un film a carattere storico e culturale rivolto principalmente ai giovani delle per tramandare la memoria del passato attraverso i ricordi personali dei veterani. Soldati che allora erano ragazzi di 19-24 anni, che vennero a combattere in Italia, a contatto con gente di cultura e usanze completamente diverse, in umide buche scavate nel terreno, fredde come solo gli inverni di allora sapevano essere, circondati da pioggia e neve. "Una bella e importante iniziativa per far conoscere la storia dell’Italia dal nazifascismo attraverso la voce dei soldati alleati", dice il sindaco Calamai. L’ingresso è libero e gratuito.