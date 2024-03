La guerra, l’arte ferita e salvata. Una mostra da visitare e necessaria al Museo dell’Opera del Duomo

Una mostra da visitare, una mostra necessaria. "Arte Ferita, Arte Salvata" sarà inauguarata giovedì alle 17 al Museo dell’Opera del Duomo. Racconta appunto una storia di ferite e una storia di salvezza: la distruzione di chiese e monumenti e la messa in sicurezza del patrimonio artistico pratese durante la guerra. Non è affatto casuale la data dell’inaugurazione: 7 marzo, 80 anni dopo i bombardamenti che devastarono il centro di Prato, in quel giorno drammatico di macerie e rovina, ma anche di rastrellamenti dopo gli scioperi, con le deportazioni che ne seguirono. Una mostra che riaccende la memoria e mette in luce i protagonisti di quei salvataggi, l’importanza di difendere, avere cura e valorizzare il nostro patrimonio artistico e di cultura. La mostra è il risultato di un’attenta ricerca archivistica e iconografica ed è promossa dai Musei Diocesani di Prato e dalla Fondazione Cdse, un’istituzione che da dieci anni porta avanti un lavoro davvero prezioso sulla ricostruzione delle vicende del patrimonio artistico toscano durante la seconda guerra mondiale. Curata da Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani, e da Alessia Cecconi, direttrice del Cdse, è un percorso storico rigoroso e suggestivo, con fotografie, documenti, filmati dell’istituto Luce, oggetti d’arte sacra salvati dalle macerie in dialogo con le opere d’arte del Museo. La mostra sarà aperta al pubblico dall’8 marzo fino al 28 luglio e sarà presentata nei suoi dettagli il giorno dell’inaugurazione.

Furono mesi terribili a Prato i primi del 1944, ottant’anni fa. Le incursioni aeree degli alleati diventavano sempre più frequenti, il freddo era pungente. L’8 febbraio venne rasa al suolo la millenaria pieve di Filettole, poco distante dalla villa del Palco, in cui era stato nascosto il "tesoro" della Sinagoga di Firenze. Il 16 febbraio furono colpite le chiese di Santa Maria del Giglio e di San Bartolomeo in piazza Mercatale. Poi il giorno più tragico, il 7 marzo, con il bombardamento del cuore della città che devastò le strade medievali, la chiesa di Sant’Agostino, il Tabernacolo di Filippino Lippi, il capolavoro che raffigura la Madonna col Bambino, i santi Antonio Abate, Margherita, Stefano e Caterina d’Alessandria, posto al Canto del Mercatale.

La mostra racconta quelle ferite, appunto, e la salvezza, ricordando naturalmente Leonetto Tintori. Sono tante le pubblicazioni della cocuratrice Alessia Cecconi su quello che avvenne non solo a Prato durante la guerra. In Resistere per l’arte (Edizioni Medicea Firenze, 2015) scrive: "Leonetto Tintori partì dalla sua casa in collina, raggiunse la città, corse per le strette vie che conducevano alla grande piazza Mercatale. Si ritrovò davanti uno spettacolo straziante: la chiesa di San Bartolomeo che si affacciava sulla piazza era in frantumi già dalle incursioni del mese precedente, il suo campanile rimaneva issato come una bandiera al vento per qualche miracolo della statica. Dalla parte opposta della piazza, massi e macerie avevano sepolto il grande affresco di Filippino. Intorno la gente aveva perso tutto, dalla casa ai familiari uccisi o deportati; nessuno aveva la forza di pensare al Tabernacolo".

Fu un salvataggio miracoloso, una storia che è importante ricordare. Dal recupero dei mille frantumi, per il quale ci vollero giorni e giorni in mezzo a infinite difficoltà, alla sapiente ricomposizione di quel capolavoro realizzata senza le materie prime necessarie da uno dei più grandi maestri del restauro. "Dall’inizio alla fine, fu un susseguirsi di problemi irrisolti, superati per il tenace prudente impegno, audace, ma non avventuroso", scrisse Tintori in uno dei suoi diari. Il Tabernacolo ora è custodito nel Museo di Palazzo Pretorio. Con la struggente dolcezza dei suoi volti e la sua luce è un esempio di bellezza, di amore per l’arte e la città.

Anna Beltrame

