La guerra fra le rsa Rette per attirare ospiti Ma la concorrenza si fa sulla pelle dei nonni

Il primo dei festeggiamenti per i vent’anni della cooperativa Sarah, che gestisce molti servizi alla persona ed è presente con i suoi operatori in molte rsa del territorio, tra Prato, Pistoia e Firenze, è stata l’occasione per fare un focus sui nodi irrisolti (al momento) delle rette nelle rsa e di un nuovo orizzonte che si sta profilando con l’apertura di altre strutture gestite da competitori internazionali. A Prato aprirà alla fine dell’anno una struttura residenziale nell’area di Gonfienti con 120 posti per accogliere anziani non autosufficienti. Ed i mal di pancia fra gli storici gestori di residenze sanitarie assistenziali stanno via via crescendo, anche di fronte ad un fenomeno che le realtà attuali stanno toccando con mano, in qualche modo confermando i loro timori per il futuro segnato dall’avvento di gestori esterni. A seguito dell’aumento delle rette dovuto ai rincari dell’energia elettrica, del gas e dell’inflazione galoppante, c’è chi ha già notato la tendenza di nuove strutture già attive ai confini pratesi di presentare alle famiglie a caccia di strutture meno care per i loro anziani offerte a prezzi agevolati. Per molti si tratta soltanto di un "modo per portare via gli ospiti salvo poi riaggiornare successivamente le tariffe". Alla fine una battaglia che si gioca sulla pelle dei nonni, delle famiglie e anche dei lavoratori.

All’assemblea della cooperativa Sarah, durante la quale è stato presentato il bilancio dell’attività, hanno partecipato, oltre ai soci e al presidente Vladimiro D’Agostino ed alla vicepresidente Lisa Bartolini, anche i rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni comunali con cui il mondo della cooperazione ha a che fare. Presenti il vicesindaco di Prato e presidente della Società della salute area pratese, Simone Faggi, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il sindaco di Vernio Giovanni Morganti e Alberto Grilli, presidente di Confcooperative-Federsolidarietà, che tutti insieme hanno lanciato un appello unitario perché il mondo della cooperazione possa essere ascoltato e salvaguardato. La cooperativa Sarah conta, per esempio, 140 soci e 280 lavoratori dislocati sulle tre sedi di Prato, Pistoia e Firenze.

"Va ascoltato il grido di dolore delle cooperative - ha commentato nel suo intervento il presidente della Sds area pratese Faggi - che in questi anni hanno coperto tanti gap infrastrutturali. E’ arrivato il momento in cui si debbono rivedere i rapporti tra servizi pubblici e mondo cooperativo. Proprio queste relazioni debbono essere messe a sistema".

Sul versante delle rsa, per Faggi, come ha già avuto modo di dire in passato, "a fronte di costi aumentati in modo insostenibile ognuno è giusto che faccia la sua parte". La Sds pratese con i sindaci del territorio ha già fatto la sua destinando 200mila euro in più per tali strutture. "Ci auspichiamo che la Regione apporti il suo contributo - insiste Faggi - Ripeto: si deve fare sistema partendo dall’idea che non tutti hanno la ragione in tasca".

Sara Bessi