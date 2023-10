La guerra e le preghiere per la pace

Suor Fayeza, delle Minime di Poggio a Caiano, racconta la sua Betlemme. Irreale, vuota, inaccessibile. Entrare e uscire è praticamente impossibile. I pellegrini sono un ricordo lontano. Mette insieme piccole grandi storie quotidiane per raccontare le vita che già improvvisamente si è riempita di ostacoli nuovi. Banalmente: trovare una medicina, avere i soldi per poterla comprare. "Preghiamo e aiutiamo la gente, qui hanno bisogno di noi". La speranza è la fiamma che accende di luce il buio della guerra, con un missile che ha fatto tremare la terra anche a Betlemme solo una manciata di giorni fa. Là, dove la suore di Poggio continuano a pregare per una pace che sembra sogno e miraggio.