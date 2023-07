La guerra a topi e zanzare è biologica

Lotta alle zanzare e ai topi, il Comune di Carmignano intensifica le operazioni. E’ stato affidato per altri tre anni alla ditta La Saetta l’incarico per tutti gli interventi di disinfestazione e monitoraggio delle zanzare. Ieri il sindaco Edoardo Prestanti, insieme all’assessore all’ambiente Federico Migaldi e ad Andrea Risaliti, titolare della Saetta, ha illustrato il risultato dei cinque anni di lavoro e gli obiettivi futuri. A Carmignano la disinfestazione è eco-friendly cioè biologica ed ecologica e già dal 2018, questa decisione, ha anticipato la normativa regionale: "Siamo stati dei precursori – ha spiegato Risaliti - dato che Carmignano è fra i primissimi Comuni in Italia ad aver intrapreso questa strada, ispirando molti altri Comuni che ora ne seguono le orme. E se si pensa che lo scorso anno la Regione ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso dei trattamenti chimici tradizionali, si può comprendere la portata dell’intuizione carmignanese". L’appalto, fino al 2025, prevede una spesa di circa 15.000 euro l’anno. Due squadre della Saetta stanno effettuando, giorno e notte, i trattamenti larvicida, oltre alla derattizzazione e al collocamento delle batbox nei parchi (i pipistrelli possono mangiare dalle 2000 alle 3000 zanzare a notte). "Siamo orgogliosi di aver creduto in questa scelta – ha detto Prestanti – e nonostante lo scetticismo iniziale, abbiamo notato che anche i cittadini stanno pian piano apprezzando i benefici riscontrati. Non ci sono rischi di sorta e nessuno deve più correre a togliere dai giardini o dalle terrazze delle zone trattate indumenti o alimenti per paura della contaminazione da pesticidi". Ai 10 incontri per la distribuzione delle pasticche larvicida per i tombini hanno partecipato 600 persone.