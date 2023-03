La Gualchiera riparte a tutto sprint Unite 15 associazioni per la rinascita

Non a caso si chiama ’scatola’ il progetto creato per rivitalizzare la Gualchiera, il teatro immerso nel verde che adesso ha un nuovo gestore: la Pro Loco di Montemurlo insieme ad quindi associazioni di volontariato. I primi appuntamenti sono stati un successo tanto che il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scrozzo, ha deciso insieme al consiglio di destinare i primi guadagni della nuova era della Gualchiera all’acquisto di un defibrillatore. Un modo concreto di investire sul territorio. "La gestione del centro culturale La Gualchiera per noi rappresenta una sfida che abbiamo voluto affrontare con una nuova ottica: quella della sinergia con le associazioni del territorio", spiega Scrozzo. "Ci siamo dati l’obiettivo di far vivere questa struttura soprattutto dai montemurlesi, perché ci siamo accorti che in tanti non conoscevano questo bellissimo spazio". Un progetto che vuole fare inclusività attraverso la cultura: "È partita un’avventura che, sono certo, sarà speciale perché mette insieme tante esperienze diverse", commenta il sindaco Calamai. ""Altrove i teatri chiudono, noi stiamo lavorando per aprirne uno da 300 posti nel cuore di Oste. Con la nuova gestione della Gualchiera diamo un segnale forte su quello che è Montemurlo e la sua rete associativa", aggiunge l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero.

In calendario sabato alle 21 serata karaoke con le canzoni di Ligabue e Cesare Cremonini con Leonardo Matani e Sergio Aleksander Muttini insieme a tutto il pubblico. Domenica 16 aprile nel pomeriggio ci si potrà divertire con i laboratori di musical per bambini e adolescenti. Uno spazio dove i bambini e i ragazzi possono dare sfogo alla loro fantasia e vivacità tramite la musica, la recitazione e il canto. Sabato 6 maggio alle 9 incontro pubblico per confrontarsi su l’importanza del caregiver.

Silvia Bini