La grande mobilitazione. Sit in e teatro per riflettere

Tutti sono invitati. Mogli e mariti, madri e padri, figli e figlie. Il ritrovo è domani alle 18,30, in piazza del Comune per la manifestazione, organizzata dalla presidenza del Consiglio comunale e dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Prato, insieme alla Provincia e a tutti i Comuni del territorio, contro la violenza sulle donne e per ricordare tutte le vittime di femminicidio. L’evento centrale di una serie di appuntamenti che hanno come focus la condanna della violenza di genere.

Il cartellone parte oggi alle 18 alla Cgil in sala Fattori la proiezione del film ’L’amore rubato’. Domani, 23 novembre alle 20.30 al circolo Arci Costa Azzurra ’Finché morte non ci separi’ a cura dell’associazione del circolo. Si prosegue venerdì alle 11 al Tribunale di Prato con l’inaugurazione di una panchina rossa in ricordo di Giuseppina Messineo, avvocato scomparsa a 49 anni, a cura dell’Ordine degli Avvocati di Prato Comitato pari opportunità. Venerdì 24 alle 21 al Politeama Pratese lo spettacolo ’Le donne di malamore’ con Lucrezia Lante della Rovere. Il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne alle 9 al circolo L’unione di Vergaio ’La memoria è vita’, installazione artistica di uno striscione in collaborazione con l’Istituto comprensivo Gandhi a cura Associazione Parole in Circolo. Sempre gli studenti della media Gandhi parteciperanno alla proiezione del film ’C’è ancora un domani’: lungo il tragitto da scuola al cinema indosseranno una sciarpa rossa e intoneranno le note della canzone di Fiorella Mannoia ’Nessuna conseguenza.

Sempre sabato alle 10.30 in piazza San Marco Camminata in rosso’ a cura dell’associazione Senza Veli sulla lingua, Fidapa Bpw Prato e Pubblica Assistenza l’Avvenire. Alle 11.30 in Piazza dell’Università l’installazione ’Pietre di responsabilità’ in ricordo delle vittime di femminicidio, seguirà una performance a cura dello Spi Cgil e del Centro antiviolenza La Nara. Alle 16.30 al Teatro Metastasio ’L’amore non uccide. La narrazione che giustifica il femminicidio’, talk e performance a cura Centro La Nara.

Domenica 26 alle 17 in piazza del Comune flash mob ’Donne in campo per le donne contro la violenza di genere’ a cura dell’associazione Succede. Il 27 alle 18.30 al circolo Arci Costa Azzurra laboratorio ’Esercizi di parità: canto e voce come strumento di comunicazione e liberazione’ a cura Teatro Metropopolare. Il 28 novembre alle 17 nel salone consiliare la ’Borsa di studio per orfani di femminicidio’ a cura di Soroptimist International di Prato. Giovedì 30 novembre alle 17.30 al centro sportivo Andrea Fiaschi ’Un calcio alla violenza’: inaugurazione panchina rossa e amichevole under 11. Il primo dicembre alle 18.30 al circolo 29 Martiri il laboratorio ’Esercizi di parità: canto e voce come strumento di comunicazione e liberazione’ a cura Teatro Metropopolare. Il 6 dicembre alle 21 al circolo Quinto Martini l’incontro ’Esercizi di parità: canto e voce come strumento di comunicazione e liberazione’ a cura Teatro Metropopolare.