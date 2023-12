La Gospel Night. Al Politeama le Dream Voices

Una serata evento all’insegna del miglior gospel americano per diffondere messaggi di pace, amore, gioia e speranza, valori inconfondibili di questa musica amata e apprezzata in tutto il mondo: ecco la Gospel Night in programma domenica al Politeama con i Dream Gospel Voices, una nuova formazione che incarna la fusione tra la tradizione profonda del gospel americano e l’innovativa musicalità d’oltreoceano. L’ensemble vanta la presenza di cantanti straordinari con lunghe esperienze nei cori più prestigiosi di Harlem, vero cuore pulsante e culla mondiale del gospel. Artiste e artisti che, con la forza delle loro voci, si sono esibiti in centinaia di performance internazionali. I concerti del Dream Gospel Voices promettono di essere un’esperienza musicale unica, una rapsodia tra la sacralità del gospel tradizionale e le sue vibranti evoluzioni che lo caratterizzano. Il repertorio del concerto abbraccia gli spirituals classici, come il medley natalizio e, interpretazioni di Amazing Grace e O Happy Day, continuando con tanti altri successi che hanno fatto la storia del gospel. Sarà un viaggio appassionante nel cuore di una musica che trascende la definizione di genere, diventando un linguaggio universale che tocca il cuore e l’anima delle persone. La musica gospel americana ha il potere di unire le persone di diverse culture, lingue e tradizioni; e il Dream Gospel Voices porta avanti questa tradizione di unità e ispirazione, creando una connessione profonda tra il pubblico e gli artisti. Questo ensemble di grandi talenti offre la vera essenza di una musica immortale, portando emozioni e messaggi di speranza in ogni nota, e offrendo un’esperienza che va ben oltre la performance musicale.

Ad aprire il concerto sarà un gruppo pratese sempre molto apprezzato dal pubblico: The gospel fire Choir, diretto con passione da Patrizia Calussi, docente di canto moderno alla scuola di musica Verdi e specializzata in vocologia artistica. The gospel fire Choir è il primo coro gospel nato nella nostra città. I biglietti per la serata si trovano online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.