La giunta approva il salario minimo: "Controlli anche sugli appalti"

La giunta del Comune di Carmignano ha approvato con una delibera il cosiddetto "salario minimo". Quello del salario minimo, lo ricordiamo, è un argomento di cui si parla da tempo a livello nazionale e locale e mira al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli occupati. La nuova direttiva europea sui salari minimi entrerà in vigore a novembre e l’Italia rientra (insieme ad altri Stati) tra i Paesi che non hanno un salario minimo stabilito per legge. Alcune amministrazioni comunali si stanno muovendo in tal senso riguardo ai lavoratori degli appalti pubblici, privi di contrattazione collettiva.

"Siamo il primo Comune della Provincia – spiega il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti - ad avere deliberato per i diritti dei lavoratori che direttamente o indirettamente, lavoreranno per il nostro Comune. In sede di offerta di appalti pubblici, gli operatori economici dovranno prevedere una retribuzione minima pari a 9 euro l’ora".

L’amministrazione comunale si impegna a verificare il rispetto dell’applicazione delle condizioni contrattuali, a promuovere incontri con le organizzazioni sindacali e ad effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati a partire dall’anno 2022. "Al lavoratore di ogni settore economico – aggiunge Prestanti – è necessario che venga garantita una soglia minima, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali. Si tratta di un fatto e di un atto di civiltà e mentre la politica romana degli slogan è tanto impegnata nella solita corsa elettorale fatta di promesse iperboliche, a Carmignano si costruisce uno strumento importante per tutelare tutti i lavoratori".