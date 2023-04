La gita è un lusso. Prezzi alle stelle e autobus introvabili, molti alunni rinunciano

Prato, 14 aprile 2023 - Nel post Covid, dopo due anni di immobilismo e la successiva impennata dei prezzi delle materie prime e non solo, anche la gita a Certaldo per i bambini della seconda media diventa un lusso. Quasi impossibile trovare un bus che accompagni la classe alla casa di Boccaccio per una giornata di didattica all’aperto, dopo anni di rinunce. E nel momento in cui la disponibilità del mezzo si materializza, in un giorno deciso dall’impresa di noleggio e non dalla classe, ci si accorge che il prezzo è lievitato almeno del doppio. Oltre 800 euro per una sola giornata a poco più di 50 chilometri di distanza. E così ecco che anche la gita è diventata un lusso per le famiglie, soprattutto quelle più numerose con più figli a carico costrette a sborsare centinaia di euro per garantire ai propri bambini le uscite didattiche.

Anche questo è uno dei tanti effetti del Covid: il settore del turismo ha ripreso in pieno, così come la socialità, e tutto questo ha fatto lievitare i prezzi. Sale la domanda e a parità di offerta il costo aumenta. A confermare che il periodo è tra i più rosei degli ultimi anni, almeno per chi lavora nel settore, è la Cap che si occupa di viaggi con conducente e noleggio del mezzo. Trenta gli autobus gran turismo a disposizione dell’azienda di trasporti che in gran parte sono già stati prenotati fino all’estate. Una richiesta che è diventata talmente elevata che la Cap è dovuta correre ai ripari assumendo una persona proprio all’ufficio viaggi.

"Purtroppo la speculazione non dovrebbe esserci, ma il mercato è così quando la domanda aumenta di molto. In questi mesi del 2023 le richieste sono più che raddoppiate".

Cosa incide sul prezzo? "Sugli aumenti incide anche la mancanza di autisti e di aziende che si occupano di noleggio – spiegano ancora da Cap – Con la pandemia molte micro imprese non ce l’hanno fatta mentre gli autisti che erano impiegati nel settore del turismo, rimasto praticamente fermo per due anni, si sono riconvertiti nel trasporto merci. Questo ha fatto sì che sia diminuita la forza lavoro e quindi la disponibilità".

Cap è impegnata a 360 gradi sulle prenotazioni: "Dipende molto dalle date, abbiamo ancora alcune disponibilità – aggiungono dall’azienda – Abbiamo partecipato a molte gare anche per le scuole che hanno ripreso a viaggiare dopo tre anni di stop".

Quest’anno è stato il primo vero banco di prova per i ragazzi, tornati finalmente ad assaporare il gusto della gita con i compagni. Purtroppo però ci sono casi in cui per mancanza di strutture o prezzi alle stelle i ragazzi hanno dovuto rinunciare: è il caso, ad esempio, del Convitto Cicognini che ha cambiato destinazione dopo che non è stato possibile organizzare il viaggio a Wangen, in Germania, per la mancanza di strutture ricettive. Sì, anche la gita è diventata un lusso.