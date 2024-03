La Futura si veste d’argento. È vice campione d’Italia

Futura vice-campione d’Italia di nuoto artistico, per quanto concerne la categoria "juniores". Questo il verdetto emesso nei giorni scorsi dal campionato italiano invernale di Riccione, che ha issato il sodalizio pratese sul secondo gradino del podio a livello nazionale. Una competizione che metteva di fronte le migliori squadre della Penisola, in ambito giovanile. E il gruppo di Simona Ricotta può festeggiare, avendo portato a casa anche due medaglie.

Gabriele Minak ha infatti agguantato un bronzo nel nel "solo maschile", conquistando una medaglia d’argento in tandem con la compagna di squadra Ginevra Marchetti (già terzi agli Europei giovanili dello scorso anno). I due, insieme alle compagne Chiara Cipriani, Gaia Bonanni, Greta Franzè, Anna Padelli, Amanda Rossi e Margherita Tempestini, si sono poi piazzati quinti al termine dell’esercizio di squadra. Da segnalare poi anche il settimo posto del duo Rossi – Tempestini. Piazzamenti che si sono rivelati decisivi ai fini del risultato complessivo. E che confermano come il "synchro team" della Futura sia ormai una realtà consolidata ai vertici nazionali: se Minak e Marchetti sono forse le stelle più luminose anche in virtù delle convocazioni con l’azzurro giovanile, tutte le compagne si sono confermate molto competitive. E il presidente Roberto Di Carlo non ha nascosto la soddisfazione, che permette al club di pianificare il futuro (ri)partendo da una base tecnica solida e "futuribile". "Questo gruppo ci sta facendo sognare. Ci stanno abituando a risultati meravigliosi e per questo li ringraziamo – ha commentato il numero uno della Futura - quello che ci rende orgogliosi è la dedizione che mettono ogni giorno e la passione che dimostrano per questo sport. Un infinito grazie per il risultato di Riccione va ai tecnici: a Simona Ricotta, a Bianca Vivirito e tutto lo staff. Ma soprattutto agli atleti e alle famiglie che credono in noi ogni giorno".

Giovanni Fiorentino