La forza dei libri. Con l’autunno. In Lazzerini

Nuovi appuntamenti con Un autunno da sfogliare in Lazzerini. Venerdì alle 21 si terrà si chiude la rassegna Libri dal vivo, organizzata dalla biblioteca in collaborazione con lo Spazio teatrale Allincontro, in cui attoriattrici, appassionati di libri, parlano dei loro autori preferiti e delle loro opere attraverso un racconto personale e diretto, in un continuo rimando di ricordi, riferimenti, emozioni che rimbalzano fra le parole scritte e quelle pronunciate dal vivo. Venerdì sera l’attore Igor Vazzaz coinvolgerà il pubblico su Primo Levi: non solo la tragedia legata alla detenzione nel lager nazista di Auschwitz, ma anche la carriera di scrittore di romanzi, racconti e poesie, la sua passione per la scienza, il fortissimo legame con la memoria e la potenza della storia, lo sguardo lucido sulla natura umana, il suo interesse per il tema del lavoro. Un uomo, uno scrittore, un sopravvissuto.

Sabato alle 17 lo scrittore Mauro Parrini presenterà il suo ultimo libro "Sport. Una riflessione filosofica" edito da Mursia, in dialogo con Andrea Bagni. Pratica agonistica o amatoriale, individuale o di squadra, passione personale e collettiva che non conosce confini, lo sport stenta ancora a legittimarsi come oggetto a cui concedere dignità di pensiero. Mauro Parrini riconosce all’attività sportiva una decisiva portata antropologica, ne stringe da vicino la sostanza e ne indaga le implicazioni filosofiche fin dalle sue radici antiche. Che cos’è lo sport e quali sono le sue relazioni con la forza e la giustizia, con il gioco e la guerra, con la libertà e la bellezza, con l’arte e l’ideologia? Sono alcune delle questioni affrontate in questo saggio, in dialogo con importanti voci della cultura contemporanea.

Nato a Colle di Carmignano, Mauro Parrini ni vive e lavora a Prato. Ha scritto un Dizionario (raccontato) della lingua del ciclismo, premiato dal Coni nel 2019. Con Mursia ha pubblicato Pietro Chesi, il ciclista in camicia nera (2014), Erminio Spalla, il pugile artista (2018) e Pedali nella leggenda. Le rivalità che hanno scritto la favolosa storia del ciclismo (2020). La presentazione fa parte del ciclo Incontri con l’autore che si concluderà sabato 18 novembre alle 17 con Rossana Cavaliere e il suo libro Leonardo Sciascia negli occhi delle donne.