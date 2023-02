"La Fondazione sarà un laboratorio di futuro"

"Un laboratorio di futuro possibile per il territorio". E’ all’interno di questa cornice piena di speranza che intende muoversi la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, come ha avuto modo di affermare la presidente Diana Toccafondi, presentando il programma di mandato ai soci riuniti ieri in assemblea alla Camera di Commercio. Linee di azione chiare e precise di un ente che, in accordo con il ruolo attivo e propositivo che caratterizza le Fondazioni di origini bancarie, "è impegnato a promuovere e sviluppare una visione di futuro possibile per il territorio".

"Per rispondere alle molteplici domande che arrivano dalla comunità pratese la Fondazione - ha annunciato la presidente Toccafondi - vuole rinnovare la sua azione di intervento sia sul fronte del metodo che dei contenuti". Che cosa significa e come di tradurrà in concreto questa linea di mandato presentata ai soci? "Significa che l’ente, proprio per evitare la dispersione di forze e risorse, sarà sempre più impegnata nel costante ascolto e dialogo con la comunità locale, a promuovere progetti di cooperazione tra soggetti diversi e in partenariato", ha aggiunto ancora la presidente Toccafondi. Dunque, una Fondazione in ascolto, capace di intercettare nel confronto e nel dialogo le reali esigenze dei concittadini e delle realtà che operano sul territorio. Per quanto riguarda il metodo da seguire, è stata ancora Toccafondi a fare un riferimento molto preciso "alla promozione di comunità di intenti per realizzare scopi comuni, di cooperazione istituzionale aperta a componenti diversificate, di valorizzazione di competenze professionali aperte al cambiamento".

Nel programma di mandato un’attenzione speciale è riservata ancora ai giovani.

Per Toccafondi non ci sono dubbi, il settore educazione, istruzione e formazione ha la priorità assoluta. Il 40% delle risorse messe a disposizione della comunità pratese per il 2023 sarà destinato proprio a questo ambito. I giovani, i preoccupanti fenomeni di disagio, la povertà educativa e l’abbandono scolastico sono tematiche che stanno particolarmente a cuore alla Fondazione CariPrato.

A proposito c’è da ricordare che la Fondazione ha lanciato il progetto "Prato Comunità educante", che coinvolge trenta realtà diverse (Terzo settore, scuola e istituzioni culturali), sostenendolo con 100 mila euro.

Secondo Toccafondi "strategici vengono considerati anche gli investimenti nel settore culturale (30% dei contributi) mentre centrale è la funzione solidale del Terzo settore", a cui vengono richieste innovative modalità di intervento per rispondere adeguatamente alla crisi in atto. La presidente Toccafondi ha ricordato che per il 2023 la Fondazione mette a disposizione della comunità locale un milione e centomila euro. Risorse che in larga parte verranno assegnate con il bando in scadenza il 16 febbraio.