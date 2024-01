La Fondazione Bolano promuove giovani talenti. L’arte di Gabriele Diversi

Il progetto A DIMORA – residenze, transiti, percorsi della Fondazione Italo Bolano, a cura della direttrice artistica Erica Romano, è risultato vincitore del bando Toscanaincontemporanea 2023 della Regione Toscana. Grazie a questo contributo, sarà possibile realizzare una doppia residenza che si avvale della collaborazione di SMArT – Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano.

Il progetto si sviluppa in due fasi e coinvolge i giovani creativi Francesco Dendi, attore, regista e performer che vive e lavora a Prato, e Gabriele Diversi, artista visivo che vive e lavora a Berlino ma elbano di origini. Gli artisti scambieranno idealmente le proprie “dimore creative” per un breve periodo di ricerca e sperimentazione che, come afferma la curatrice Erica Romano, permetterà loro di "incontrare nuovi pubblici e proporre processi di ricerca in continuità con i luoghi e la loro intima storia". Gabriele Diversi è a Prato dall’11 gennaio ed il 18 gennaio alle 18.30 è previsto l’incontro con il pubblico all’Open Studio Italo Bolano (via Fra’ Bartolomeo, 57) per l’opening della mostra Refrattario. La mostra sarà visitabile su appuntamento fino al 29 febbraio.