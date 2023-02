La Finanza in cattedra al Buzzi Tra legalità e lotta alla mafia

Nell’ambito dei percorsi di educazione alla legalità promossi dall’istituto Buzzi di Prato, si è tenuta ieri nell’aula magna una conferenza sulla "Lotta alla mafia e impegno per la cultura della legalità", con Edoardo Marzocchi, ufficiale della Guardia di Finanza in servizio alla direzione Investigativa Antimafia di Firenze. Organizzatrice dell’incontro, con il coordinamento del dirigente scolastico Alessandro Marinelli, la professoressa Maria Stella Valentini, docente di Lettere e referente del progetto "Incontri d’autore". Marzocchi ha recentemente pubblicato il libro "La mafia spiegata a mia figlia" (Armando Editore). Insieme ad acune classi del secondo, terzo e quarto anno, Marzocchi ha intrapreso una sorta di viaggio ideale attraverso gli ultimi decenni della storia italiana, soffermandosi sugli eventi più importanti in tema di mafia: dall’omicidio del generale Dalla Chiesa alle stragi di Capaci e Via d’Amelio, fino a quella dei Georgofili a Firenze. Marzocchi ha anche sottolineato come siano i comportamenti a fare la differenza e come alcuni atteggiamenti, anche tra i giovani, abbiano caratteristiche non così lontane da quelle tipiche del metodo mafioso. Un esempio? Il Gli atti di bullismo. Ma soprattutto Marzocchi ha risposto alle tante domande dei ragazzi – che hanno letto il libro sotto la guida della loro docente e prodotto dei lavori sull’argomento – cercando di spiegare loro come il problema delle mafie oggi sia una questione globale, che interessa ogni territorio in cui ci sia la possibilità di fare affari. Il colonnello Marzocchi non è nuovo a Prato: ha comandato la locale Compagnia della Guardia di Finanza negli anni della crisi del distretto tessile, tra il 2007 e il 2012. Da quest’esperienza era nato anche il suo romanzo "Dove tutto finisce", con la prefazione del Premio Strega Sandro Veronesi.