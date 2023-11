La Figc accanto alle società toscane

Il Consiglio Federale della Figc, riunito a Roma, si schiera al fianco delle società toscane colpite dall’alluvione. Così, dopo il sostegno a favore dell’Emilia-Romagna arriva anche quello alla Toscana dopo le alluvioni che hanno colpito Prato e provincia. Il presidente Gabriele Gravina, infatti, ha rinnovato la volontà di istituire un fondo destinato al recupero delle strutture sportive per garantire alle società coinvolte una veloce ripartenza. "Il mondo del calcio anche in questo momento così drammatico ha dimostrato grandissima vicinanza, solidarietà, compattezza", ha detto Gravina subito dopo il Consiglio, con i contributi federali che saranno gestiti dal Comitato Regionale Toscana, che è stato chiamato ad inviare in Federazione una relazione sui danni.