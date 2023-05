La Fierùola del Cassero. Per Valeria

Domani dalle 9 alle 19 torna la Fierùola del Cassero nei Giardini Federico II di Svevia in via Pomeria. Si tratta di un mercatino di produttori agricoli, agroalimentari e artigiani caratterizzato dalle dimensioni familiari delle aziende espositrici e dall’intenzione di rispettare l’ambiente nei vari processi produttivi. In tale occasione sarà dedicata una attenzione particolare al tema dell’inclusione in quanto saranno presenti anche associazioni di volontariato e cooperative sociali che esporranno i prodotti dei vari laboratori manuali eo espressivi da loro organizzati. Dalle 16 alle 20 sarà visitabile anche il Cassero medievale sede della mostra fotografica del GIF-festival del Gioco, dell’Illustrazione e della Fotografia (ex Pratocomics) in corso a Officina Giovani. La giornata sarà anche momento di affettuosa commemorazione per la prematura scomparsa di Valeria Vannucchi (foto), presidente del Comitato di via Pomeria, impegnatasi assiduamente per la riqualificazione di tutto il quartiere.

E a proposito di bancarelle, oggi ci sarà come di consueto Terra di Prato con i prodotti di filiera corta dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato, mentre al Soccorso tornano dalle 9 alle 18 I giardini in festa di via Carlo Marx