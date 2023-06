La festa dell’Unità torna dopo 7 anni Da Schlein a Calenda: tanti big

L’ultima volta era stata la Passerella nel 2016, un’edizione flop che assieme ai budget sempre minori da destinare all’iniziativa aveva fatto propendere l’allora segreteria provinciale Pd ad accantonare momentaneamente la Festa provinciale de l’Unità. Uno stop, in parte compensato dalle feste dei singoli circoli Pd (come Casale, Querce e Sant’Ippolito) che alla fine è durato sette anni. Adesso, il cambio di passo e il ritorno all’antico, con l’organizzazione di una vera e propria Festa provinciale de l’Unità. L’appuntamento è dal 27 giugno al 16 luglio al Parco della Pace a Montemurlo. Attesi ci sono alcuni leader nazionali, oltre a parlamentari e possibili alleati in vista delle amministrative 2024. Il 5 luglio arriverà la segretaria nazionale Pd Elly Schlein (unica tappa estiva in Toscana), il 12 luglio il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il giorno dopo il deputato Marco Furfaro e il 3 luglio il segretario toscano Pd Emiliano Fossi. Poi spazio anche agli alleati: il 4 luglio a Montemurlo arriva Carlo Calenda di Azione, il 15 Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle. Senza dimenticare l’appuntamento del 10 luglio col ritorno a Prato dell’ex segretario Pd Pierluigi Bersani.

Il significato del ritorno della Festa de l’Unità è duplice per il Pd provinciale: da un lato è il segno dei conti tornati in salute, che consentono di potere allestire una iniziativa di ampio respiro. Dall’altro si manda un messaggio di presenza sul territorio e di dialogo verso i possibili alleati. Non a caso a parlare ci saranno esponenti di Italia Viva, Azione, Sinistra e Movimento 5 Stelle. "Abbiamo le idee chiare e non abbiamo paura di confrontarci – spiega il segretario provinciale Pd, Marco Biagioni -. Certo, poi siamo disponibili a dialogare sui punti programmatici di alleanza in vista delle elezioni. Parleremo sia di tematiche nazionali che locali, e soprattutto torneremo a dare uno spazio di aggregazione alla cittadinanza". Ogni sera ci sarà la mobilitazione di circa 25 volontari. Due gli appuntamenti con i dibattiti: alle 18.30 e alle 21. In totale ci saranno circa un centinaio di volontari ad alternarsi, amministratori locali compresi. La formula sarà quella classica anche con bar (gestito dai Giovani Democratici), pizzeria, giostre, intrattenimento e serate musicali. "In questi mesi abbiamo rimesso in moto tutte le nostre energie e, grazie alla disponibilità di decine di volontari siamo riusciti a riportare a Prato la festa provinciale de l’Unità – prosegue Biagioni -. La nostra idea è di fare della festa una vera e propria piattaforma di dibattito con tutti i partiti e i movimenti che sono all’opposizione di questo governo, da Italia Viva a Sinistra Italiana, dai Verdi al Movimento 5 Stelle. Come abbiamo fatto per gli Stati Generali, forti delle nostre idee e della nostra identità, metteremo a disposizione di tutti un luogo dove potere sviluppare un confronto vero su lavoro, diritti, ambiente, immigrazione, sanità, e, ovviamente, sul futuro della nostra città".

I dibattiti in programma al momento sono 23. Fra questi ci sono pure quelli con Laura Boldrini, il sindaco Lorenzo Falchi, e gli assessori regionali Monia Monni e Leonardo Marras. "Uno sforzo organizzativo importante – ricorda il responsabile organizzazione Pd, Stefano Nenciarini -, ma che dà la misura dell’unità e della presenza del Pd sul territorio". "Anche per noi questi sono stati anni particolari, in cui abbiamo sperimentato modalità diverse per stare insieme e confrontarci con iscritti, elettori e simpatizzanti Pd. Oggi, finalmente, torniamo alle origini" aggiunge Alberto Vignoli, segretario Pd di Montemurlo. Infine la coordinatrice della segreteria Pd, Maria Logli ricorda che ci sarà spazio per tutti i temi: "Politiche di genere, diritti, precarietà, sociale, sanità, scuola, ambiente e transizione digitale, solo per citarne alcuni".

Stefano De Biase