La Festa dell’olio dedicata alle donne. Contro la violenza

Torna a Montemurlo la sua festa dell’Olio. Il tradizionale appuntamento è stato rinviato a domenica in piazza Castello alla Rocca, a causa dell’alluvione che sul territorio ha lasciato ancora danni. Sarà dunque, una festa dell’olio in tono minore e in versione ridotta, anche in segno di rispetto delle vittime dell’alluvione e di chi sta ancora soffrendo le conseguenze della catastrofe che si è abbattuta sul territorio e delle tante famiglie e imprese in difficoltà. La festa dell’olio è promossa dal Comune di Montemurlo con l’associazione Il Borgo della Rocca, il Comitato Festa dell’olio e il patrocinio della Regione e della Provincia. Ad aprire la manifestazione sarà la "Camminolio contro la violenza sulle donne", promossa dal Comune con la Camminotte di Luca Bonini. Una camminata aperta a tutti su un percorso non impegnativo. Il ritrovo è alle ore 9 da piazza Don Milani a Montemurlo per arrivare in piazza Castello percorrendo le strade della collina. A tutti i partecipanti sarà consegnata una sciarpa e all’arrivo in piazza Castello sarà offerta la colazione dagli organizzatori della festa dell’olio.