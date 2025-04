La Festa della Liberazione. Ecco tutti gli appuntamenti. Musei aperti, basta un euro

Liberazione, 80 anni da festeggiare: ecco in sintesi il riepilogo delle iniziative di oggi. Prima delle 9 le corone d’alloro ai 28 monumenti e cippi commemorativi della città e alla targa sotto il loggiato di palazzo comunale; poi la partenza del corteo verso il Duomo, dove alle 9.30 ci sarà la messa di suffragio per i caduti. Alle 10.30 partirà da piazza Duomo il corteo che alle 10.50 raggiungerà piazza delle Carceri, dove ci sarà l’alzabandiera solenne e la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti alla presenza del prefetto Michela La Iacona e della sindaca Ilaria Bugetti. Il corteo ripartirà per piazza del Comune, dove si terrà la manifestazione civile con gli interventi della presidente Anpi Prato Angela Riviello e della sindaca. Alle 16.30 in piazza delle Carceri la cerimonia di ammainabandiera.

Il Comune ha deciso di celebrare l’80° anniversario della Liberazione anche nel segno della cultura: sarà infatti possibile visitare al costo simbolico di un euro il Museo di Palazzo Pretorio (aperto dalle 10.30 alle 18.30), il Museo del Tessuto e il Pecci (entrambi aperti (dalle 10 alle 19). Inoltre domani e domenica ci saranno le visite guidate alla galleria di Palazzo comunale: un viaggio nel cuore della storia di Prato, attraverso opere d’arte, aneddoti e ritratti di personaggi storici che svelano il racconto della città attraverso i secoli. Le visite guidate sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria alla mail [email protected]. Le visite saranno domani alle 16 e alle 17.30, domenica 10 e 11.30. Oggi ci sarà anche l’apertura straordinaria del Museo della Deportazione e della Resistenza di Figline, con visite guidate gratuite alle 15, alle 16 e alle 17 (prenotazione consigliata chiamando lo 0574 461655 o scrivendo a [email protected]).