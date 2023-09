La fermata del bus troppo distante: "Pericolo per gli studenti a piedi"

Una decina di studenti della scuola media "Filippo Mazzei" residenti nella zona di Ponte all’Asse, storicamente "divisa" fra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio, per andare a scuola devono fare un chilometro a piedi per raggiungere la fermata del bus di Sant’Angelo a Lecore.

Il problema è che il tratto di via Sant’Angelo è senza marciapiedi e prima di arrivare alla fermata occorre attraversare la rotonda che immette sulla bretella di Castelnuovo. La preoccupazione principale è quindi il pericolo lungo quel chilometro di percorso. I genitori protestano perché non tutti possono accompagnare i figli alla fermata alle 7,35 o direttamente a scuola.

"L’unica fermata – spiega Elisa Rampi, residente sul versante signese e mamma di uno studente della media Mazzei – è quella davanti al bar Gabry e percorrere tutto questo tratto a piedi, quando c’è nebbia o pioggia, attraversare poi la rotonda non è sicuro. Parliamo di una linea di bus creata proprio per i ragazzi della Mazzei ed è assurdo che una decina di studenti devono vivere questo disagio". Per il ritorno non ci sono, invece, problemi in quanto l’autobus scende da Ponte all’Asse e c’è la fermata. "La questione era stata posta già la scorsa primavera – prosegue Elisa Rampi – al Comune di Poggio a Caiano, ad Autolinee Toscane e alla Città Metropolitana di Firenze. Furono effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici di Autolinee Toscane e Città Metropolitana e tutto sembrava pronto per riqualificare via Carcerina in modo che l’autobus poteva arrivare sin quasi sotto il ponte e poi, percorrendo via Carcerina, rientrare sulla Bretella e andare verso le scuole. Poi, da quando la nuova amministrazione di Poggio ha annunciato la riapertura di Ponte all’Asse a doppio senso di circolazione le pratiche si sono fermate, probabilmente, per non fare un lavoro due volte. Ma, nel frattempo, la scuola è ripartita e il Ponte all’Asse non riaprirà in tempi brevi: su questo si è già espressa l’amministrazione. Intanto, le famiglie che pagano un abbonamento di 300 euro per 10 mesi sono state beffate. Non è polemica per un chilometro a piedi da fare: questa strada è pericolosa e lo sanno tutti da oltre un decennio".

Le mancate modifiche al percorso dell’autobus hanno ripercussioni anche sugli adulti che vivono in quella zona e necessitano di un mezzo pubblico: per prendere un autobus per Pistoia l’unica fermata utile è sempre quella di Sant’Angelo. Una fermata priva anche di pensilina.

M. Serena Quercioli