La febbre da Maratonina. Ecco divieti e deviazioni

Sale l’attesa per la 34esima edizione della "Maratonina Città di Prato", in programma domani a partire dalle 9.30, con l’obiettivo di mille partecipanti competitivi. Un evento per la città, che coinvolgerà centinaia di partecipanti alla corsa competitiva e tanti altri, pratesi e non, nei vari eventi collaterali previsti in tutto il weekend. Attenzione, però, alle modifiche alla viabilità e ai divieti di sosta. Fino a domani sono previsti divieti di sosta per l’allestimento e lo smontaggio del Villaggio Marathon in piazza delle Carceri e solo per domani, giornata di gara, divieti di transito e sospensione temporanea della circolazione in varie vie, limitatamente al passaggio dei partecipanti alla corsa. Domani dalle 5 fino al termine della manifestazione, e comunque non oltre le 14, divieto di sosta in piazza delle Carceri, piazza San Marco, via Ferrucci (nel tratto tra via Pomeria e via Valentini su entrambi i lati), via Cesare Grassi, via Arrigo del Rigo (tra via Grassi ed il civico 6 e fino a via Ferrucci), via delle Fonti (civici dispari nel tratto compreso tra via Fernanda Nocchi Zipoli e il viale Ferraris), viale Ferraris (civici pari nel tratto compreso tra via delle Fonti e l’ingresso al supermercato Penny Market); via Fiorentina (civici dispari tra via delle Ripalte e piazza Einstein e tra l’accesso e l’uscita da piazza Einstein), via Valentini, sul lato destro in direzione di via Zarini, nel tratto compreso tra via Stefano Vai ed il civico 119, via Baldanzi (tra via Valentini e via Niccoli su ambo i lati), via Livi sul lato destro (nel tratto compreso tra via del Romito e via Don Arcangeli), via Livi (sul lato sinistro nel tratto compreso tra il civico 66 e via Arcangeli), via Arcangeli (sul lato destro nel tratto compreso tra via Livi e via Pomeria), via Frascati (tra via Pomeria e via Carbonaia su ambo i lati); via Carbonaia, via Santa Trinita (tra via Carbonaia e via Roma), via Roma (tra via Santa Trinita e via Carradori), piazza Macelli (lato destro da via Carradori a via Cavour), via Cavour, via della Misericordia, via dell’Ospedale, via Dolce de Mazzamuti, piazza Cardinale Niccolò, Corso Savonarola, piazza San Domenico, via Guasti, via Muzzi, via Carducci, via Garibaldi, piazza Mercatale (tra il Ponte al Mercatale e il civico 94/b), via Gobetti, piazza Santa Maria della Pietà, via Coletta, via Machiavelli, via Matteotti, via Tiziano, via Tiepolo e piazzetta Landi.

Sullo stesso percorso, con partenza e arrivo da piazza San Marco, la circolazione sarà temporaneamente sospesa al passaggio dei corridori nelle varie competizioni che fanno parte della manifestazione. Il divieto di transito domani dalle 7 alle 14 in viale Piave, via del Ceppo Vecchio, via San Giovanni, via della Fortezza, via del Cassero, via Frascati, via Carbonaia, via Santa Trinita, via Roma tra l’incrocio con via Santa Trinita e quello con via Carradori, via della Misericordia, piazza dell’Ospedale, via Dolce de’ Mazzamuti, via Muzzi, Ponte al Mercatale, via Gobetti, piazza Santa Maria della Pietà, via Matteotti e via Tiepolo.

L.M.