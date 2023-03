La domenica si passa in biblioteca Dalla musica all’arte: le iniziative

Non solo libri, ma anche musica, visite guidate e interviste impossibili: alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte di Montemurlo aprile sarà un mese speciale con tanti eventi tra gli scaffali e aperture straordinarie. Una serie di appuntamenti per valorizzare il polo culturale di Villa Giamari. La prima novità sono le aperture straordinarie domenicali il 2, 16, 23 e 30 aprile dalle 15 alle 19 con la possibilità per gli utenti di accedere a tutti i servizi bibliotecari come il prestito, la consultazione, l’utilizzo della sala multimediale. Domenica 30 aprile alle 17 concerto di Amena, la formazione di clarinetti che si esibirà tra gli scaffali della ’Della Fonte’.

"La biblioteca è un luogo fondamentale per la cultura e la socialità e dopo la pandemia sta conoscendo una nuova vitalità - dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero –. Ci siamo accorti che sempre più persone, anche a causa del caro vita, arrivano in biblioteca per accedere ai contenuti culturali e per non rinunciare al piacere di leggere e scoprire le ultime novità letterarie, film, riviste. Un vero punto di riferimento per rendere la cultura davvero accessibile a tutti"

’Le domeniche in biblioteca’ vedranno anche la presentazione di libri: il 2 aprile alle 16,30 Paolo Cammilli della casa editrice Porto Seguro dialogherà con Francesco Scalabrelli, autore del libro ’Nei deliri di Myriam’, mentre domenica 16 aprile il professore di glottologia dell’Università di Siena, Luciano Giannelli presenta ’Il Vohabolario pratese’ di Giovanni Petracchi con la partecipazione dell’associazione ’Il Castello’.Per tutto il mese di aprile sarà possibile aderire all’iniziativa ’affitta un bibliotecario’: il personale della biblioteca proporrà visite guidate personalizzate, singole o a piccoli gruppi, per utenti di qualsiasi età, finalizzate alla scoperta delle collezioni e dei servizi, con suggerimenti di lettura e aiuto nella consultazione dei cataloghi. Basta prenotarsi telefonando al numero 0574-558567 o per mail [email protected]

Per i bambini dai 3 agli 8 anni ogni sabato mattina alle 10 nello spazio ’Il libro parlante’ laboratori di animazione alla lettura con ’Oplà... tre salti nell’arte’.

Infine le ’Interviste impossibili’, a personaggi della cultura moderna e contemporanea. ’Ho dimenticato di vivere. Un incontro sognato con Luigi Pirandello’ è il titolo della prima intervista impossibile lunedì 17 aprile dalle 16,30 alle 18,30 al teatro della Sala Banti aperta a tutti (ingresso gratuito). Pirandello sarà impersonato da Massimiliano Barbini, l’intervistatore sarà Gianni Cascone, scrittore e regista.

